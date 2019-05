Gaggenau, Bad Rotenfels – Folgenreiche Kontrolle

Anzeige

Gaggenau, Bad Rotenfeld (ots) – Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Gaggenau wurde am Donnerstagabend in der Badstraße einem 24 Jahre alten Seat-Fahrer zum Verhängnis. Eine genauere Überprüfung des jungen Mannes kurz vor 22 Uhr ergab, dass dieser zuvor unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer seines Wagens gewesen sein dürfte. Dass die Ermittler letztlich auch Drogen in der Mittelkonsole des Wagens auffinden konnten, schlägt sich nicht entlastend nieder. Der 24-Jährige sieht nun gleich mehreren strafrechtlichen Unannehmlichkeiten entgegen.

