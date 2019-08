Gaggenau, Bad Rotenfels – Schwerer Raub / Zeugen gesucht

Anzeige

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots) – Eine Frau ist im Verlauf des Donnerstagvormittags Opfer eines Raubüberfalls geworden. Ihren Angaben nach hätte sie sich gegen 11.40 Uhr in ihrer Wohnung in der Wissigstraße aufgehalten, als sie plötzlich von einem Unbekannten von hinten gepackt und mit einem Messer bedroht worden sei. Dieser hat hierbei in deutscher Sprache die Herausgabe von Schmuck und Bargeld gefordert. Nachdem sie ihm einen Betrag von mehreren hundert Euro aushändigte, ergriff der Täter vermutlich über den Balkon die Flucht, wo er zuvor auch in das Gebäude eingestiegen sein dürfte. Der Unbekannte soll etwa 180 Zentimeter groß, schlank und mit einem grauen Kapuzenpullover sowie einer Jeanshose bekleidet gewesen sein. Des Weiteren hätte er Handschuhe getragen und sein Gesicht mit einem dunklen Tuch vermummt.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats Rastatt haben ein Verfahren wegen schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4339310