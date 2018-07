Gaggenau, Bad Rotenfels – Und alles wegen 86 Cent

Gaggenau (ots) – Wegen genau 86 Cent haben nun zwei 15 und 16 Jahre alte Jungs ein Strafverfahren wegen Diebstahls am Hals. Den Jugendlichen wird vorgeworfen, am Donnerstagnachmittag in einem Baumarkt in der Murgtalstraße gemeinschaftlich zwei Schrauben mit den dazugehörigen Muttern gestohlen zu haben. Während der jüngere der beiden die Schrauben in seine Hosentasche steckte, stand der ältere hierbei Schmiere. Nun stehen den beiden formelle Unannehmlichkeiten ins Haus.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4019761