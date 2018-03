Gaggenau – Bandendiebstahl

Gaggenau (ots) – Drei Langfinger im Alter zwischen 24 und 54 Jahren wurden am Montagnachmittag von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie sich in einem Baumarkt in der Murgtalstraße die Taschen mit diversen Waren füllten. Als sie anschließend den Kassenbereich passiert hatten, ohne die Artikel zu bezahlen, alarmierte der aufmerksame Sicherheitsmann die Polizei. Wie die Ermittler im Zuge der anschließenden Kontrollen feststellen konnten, handelte es sich bei dem Baumarkt nicht um die erste Station ihrer mutmaßlichen Diebestour. In ihren mitgeführten Taschen befanden sich auch Waren anderer Geschäfte. Ein Verfahren wegen Bandendiebstahls wurde eingeleitet.

