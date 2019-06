Gaggenau – Beim Parken beschädigt?

Anzeige

Gaggenau (ots) – Der Fahrer eines weißen VW-Caddy hatte seinen Wagen am Montag gegen 10.12 Uhr nur für rund zehn Minuten auf einem Parkplatz an der K 3704 bei der Straße „Am Schießstand“ abgestellt, als er bei der Rückkehr Schäden in Höhe von rund 1.000 Euro an seinem VW entdeckte. Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Nummer 07225 9887-0 an die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Gaggenau. /ma

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4288268