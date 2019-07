Gaggenau – Beim Rasenmähen schwer verletzt

Anzeige

Gaggenau (ots) – Am Dienstagabend ging gegen halb sechs bei der Polizei ein Notruf ein, dass ein Mann beim Rasenmähen in der Badener Straße mit seinem Traktor umgekippt sei. Die Wiese an der der 29-jährige arbeitete befindet sich an einem Hang, wodurch sich das Gefährt nach dem Kippen mehrmals überschlug. Bei dem Eintreffen der Beamten hatte die Feuerwehr Gaggenau, welche mit sieben Fahrzeugen ausrückte, den Traktor bereits gesichert. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

