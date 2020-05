Gaggenau – Betrug durch falsche Polizeibeamte

Anzeige

Gaggenau (ots) – Einen Verlust im fünfstelligen Bereich muss eine Senioren in Gaggenau nun verkraften, nachdem sie am Donnerstag Abend auf den betrügerischen Anruf eines falschen Polizeibeamten hereinfiel. Gegen 21:30 Uhr rief der vermeintliche Beamte des Landeskriminalamtes bei der Frau an und schilderte die dabei übliche Geschichte, dass zwei Einbrecher festgenommen wurden, die auch einen Zettel mit der Wohnanschrift der Angerufenen bei sich hatten. Um seine Glaubhaftigkeit zu untermauern übergab er das Gespräch an seine vermeintlich Vorgesetzte. Auch diese bestätigte den angeblichen Sachverhalt. Weil auch eine örtliche Bank darin verwickelt sei, sollte das Bargeld der Frau durch ein mobiles Labor des Landeskriminalamtes überprüft werden. Um aufgrund der aktuellen Lage die Kontakte zu vermeiden, sollte das Geld in einer Tüte vor das Haus gelegt werden. Ihr Bargeld und weitere Wertsachen legte die Frau wie aufgefordert vor die Türe und bemerkte später, das es spurlos verschwunden war.

Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie weisen einmal mehr darauf hin:

Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen oder ihr Vermögen zu schützen! Rufen Sie nie die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie beim Notruf ´110´ nach! Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen! Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

