Gaggenau – Detaillierte Unfallursache unklar

Gaggenau (ots) – Ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro war nach einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Mittwoch auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Max-Roth-Straße zu beklagen. Laut Schilderungen des Unfallfahrers hatte dieser gemeinsam mit einer Begleiterin kurz vor 3 Uhr das Gelände aufgesucht, um im Schutze der Dunkelheit Zärtlichkeiten auszutauschen. Als der Mann seinen Wagen einige Zeit später wieder in Bewegung setzte, obwohl die Schmeicheleien ersten Erkenntnissen nach noch nicht beendet waren, beschleunigte er seinen Wagen plötzlich und unkontrolliert. Hierbei krachte er zunächst gegen einen Fahrradständer, riss anschließend ein Metallgeländer ab und kollidierte letztlich mit der Fassade des Discounters. Während das Auto an den Abschlepphaken musste, wurden die Fahrzeuginsassen glücklicherweise nicht verletzt.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4029569