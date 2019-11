Gaggenau – Dreister Dieb

Anzeige

Gaggenau (ots) – Vermutlich, indem ein noch unbekannter Langfinger den Mitarbeiter einer Gaststätte am Mittwochabend durch seine geschickte Gesprächsführung ablenkte, wurde Letzterer schließlich um einen Teil seiner Einnahmen gebracht. Der als etwa 16 Jahre alt und auffällig hager beschriebene, blonde junge Mann, betrat gegen 20.40 Uhr den Imbiss am Bahnhofsplatz und lenkte einen dort arbeitenden 39-Jährigen immer wieder ab, bevor er den Laden letztlich verließ. Erst später bemerkte der Angestellte, dass der Langfinger die Kellnerbörse an sich genommen haben dürfte und damit das Weite suchte. Er sorgte so für einen Diebstahlschaden von mehreren Hundert Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4453122 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4453122