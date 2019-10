Gaggenau – Einbruch durch Schaufenster / Hinweise erbeten

Anzeige

Gaggenau (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch in eine Parfümerie in der Hauptstraße ein. Vermutlich mit einem Glasschneider schnitten die Langfinger in die Schaufensterscheibe, brachten diese zu Bruch und entwendeten, durch die entstandene Öffnung, diverse Parfümfläschchen aus der Auslage. Der genaue Wert des Diebesguts lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Personen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer: 07225-98870 in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Offenburg

