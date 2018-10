Gaggenau – Einbruch in Bergstollen

Anzeige

Gaggenau (ots) – Durch gewaltsames Entfernen einer Eisenkette konnte sich ein bislang unbekannter Dieb Zugang zu einem Bergstollen im Elefantenweg verschaffen und so mehrere Werkzeuge erbeuten. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17:30 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, drang der Langfinger in den Stollen ein und bereicherte sich an dem Werkzeug der dort arbeitenden Sanierungsfirma. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt. Die Kriminaltechniker, sowie die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

