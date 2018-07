Gaggenau – Einbruch in Schule

Gaggenau (ots) – Unbekannte Langfinger sind zwischen Montag und Dienstag über ein aufgebrochenes Fenster in eine Schule in der Straussgasse eingestiegen. In den Räumen der Grundschule wurde im Anschluss offensichtlich nichts Brauchbares gefunden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen. /pb

