Gaggenau – Einbruchsversuch in Vereinsgaststätte

Gaggenau (ots) – Trotz massiver Kraftanstrengung gelang es bislang unbekannten mutmaßlichen Dieben nicht das Fenster einer Vereinsgaststätte im Stadtteil Rotenfels aufzuhebeln. Der oder die Täter machten sich am Mittwoch zwischen Mitternacht und 8 Uhr am Morgen am Fenster zu schaffen. Zurück blieb ein erheblicher Schaden am Fenster von circa 2.500 Euro. /ag

