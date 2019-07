Gaggenau – Ermittlungen nach Sachbeschädigungen, gibt es Zeugen?

Anzeige

Gaggenau (ots) – Was genau einen Unbekannten zwischen Samstagabend und Montagnachmittag zu seiner Tat in der Bismarckstraße getrieben hat, ist noch unklar. Fest steht, dass der Vandale fünf dort geparkte Autos jeweils an der Beifahrerseite zerkratzt und so einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro angerichtet hat. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bitten mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4312643