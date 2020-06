Gaggenau – Fahren unter Alkoholeinfluss

Anzeige

Gaggenau (ots) – Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Gaggenau wurde am Freitag einem Mercedes-Fahrer zum Verhängnis. Ein Zeuge meldete gegen 3.15 Uhr ein unfallbeschädigtes Auto an einer Bushaltestelle in der Obertsrot Siedlung. Der 32-Jährige Fahrer lenkte sein Auto, das vorne links lediglich noch auf der Felgen fuhr, weiter in Richtung Talstraße. Im Einmündungsbereich der Herrenwiesenstraße hielt er seinen beschädigten PKW an und schlief alkoholbedingt hinter dem Lenkrad ein. Bei einer genaueren Überprüfung wurde nicht nur ein frischer Unfallschaden festgestellt, der Mann hatte mit weit über einem Promille hinter dem Steuer seines Wagens gesessen. Die Weiterfahrt wurde beendet und eine Blutentnahme angeordnet. Nach Auswertung der Blutprobe erwartet ihn eine Anzeige.

/ph

