Gaggenau – Fahrradfahrer leicht verletzt

Gaggenau (ots) – Ein leicht verletzter Radfahrer sowie ein Sachschaden von rund 500 Euro ist die Bilanz einer Kollision am Sonntagnachmittag in der Konrad-Adenauer-Straße. Ein 19 Jahre alter Fiat-Lenker wollte kurz nach 16.30 Uhr von der Amalienbergstraße nach links abbiegen und stieß hierbei mit einem aus der Schulstraße herannahenden Radler zusammen. Der 69 Jahre alte Velo-Lenker musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Heranwachsende blieb unversehrt.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4262979