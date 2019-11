Gaggenau – Folgenreicher Verkehrsunfall

Anzeige

Gaggenau (ots) – Was sich zunächst als einfacher Verkehrsunfall darstellte, sollte einem Autofahrer noch zum Verhängnis werden. Eigentlich wollte ein 40-Jähriger am Montagabend an einer roten Ampel in der Theodor-Bergmann-Straße nur sein Fahrzeug etwas zurücksetzen, um einem entgegenkommenden Lastwagen das Abbiegen zu ermöglichen. Dabei fuhr er jedoch leicht auf das hinter ihm haltenden Auto auf, wobei Sachschaden entstand. Während der Unfallaufnahme musste eine hinzugerufene Polizeistreife aus Gaggenau feststellen, dass sich der Daimler-Fahrer möglicherweise unter Drogeneinfluss befand und außerdem keinen Führerschein mehr hatte. Nach einer Blutentnahme wurde dem Unfallverursacher die Weiterfahrt untersagt. Außerdem erwartet ihn nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Verursachung eines Verkehrsunfalles unter Drogeneinfluss.

/ha

