Gaggenau, Freiolsheim – Eingebrochen und beschädigt, gibt es Zeugen?

Gaggenau, Freiolsheim (ots) – Unbekannte Einbrecher sind von Samstag auf Sonntag gewaltsam in den Anbau einer Doppelgarage in der Mahlbergstraße eingestiegen, welche von einem ortsansässigen Verein als Lagerraum und Vereinsheim genutzt wird. Die ungebetenen Besucher haben hierbei eine Fensterscheibe des noch im Rohbau befindlichen Anbaus eingeschlagen und sich so Zutritt ins Gebäudeinnere verschafft. Nach bisherigen Feststellungen wurde zwar nichts gestohlen, der verursachte Sachschaden dürfte aber im Bereich zwischen 500 bis 1.000 Euro liegen.

Überdies kam es im gleichen Zeitraum im Umfeld des Vereinsheimes zu Sachbeschädigungen. Unbekannte haben mit einem Pflasterstein eine Außenbeleuchtung der Mahlberghalle sowie den Bewegungsmelder eines in unmittelbarer Nähe befindlichen Stromhäuschens beschädigt. Der hierbei angerichtete Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Tatorte ist von einem möglichen Tatzusammenhang auszugehen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 um Hinweise zu verdächtigen Personen.

