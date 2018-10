Gaggenau – Frontal zusammengestoßen

Anzeige

Gaggenau (ots) – Glücklicherweise blieben die beiden Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend unverletzt. Der 24 Jahre alte Lenker eines Smart war gegen 19.40 Uhr auf der Badener Straße von Ottenau kommend in Richtung Selbach unterwegs, als er nach links auf die B462 in Richtung Gernsbach fahren wollte. Nach bisherigen Feststellungen übersah er den entgegenkommenden Skoda eines 49-Jährigen und es kam zum Frontalzusammenstoß. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 10.000 Euro. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4102562