Gaggenau – Geparkten Wagen gestreift, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots) – Am Montagvormittag hat eine 58 Jahre alte Mercedes-Fahrerin beim Ausfahren aus der Murgufer Tiefgarage in der Hauptstraße einen geparkten Wagen gestreift. Weil die Unfallverursacherin die Tiefgaragenausfahrt nicht blockieren wollte, fuhr sie gegen 11.15 Uhr zunächst weiter und kehrte gleich darauf an den Ort des Geschehens zurück. Zwischenzeitlich war allerdings das beschädigte Auto weggefahren worden. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind nun auf der Suche nach dem Fahrer/Fahrerin oder Eigentümer des beschädigten Fahrzeugs. Er/Sie oder auch mögliche Zeugen, die Hinweise auf das gesuchte Auto geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07225 9887-0. Der Sachschaden am Mercedes wird auf etwa 1.000 Euro taxiert.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3932053