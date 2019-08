Gaggenau – Handfester Streit

Anzeige

Gaggenau (ots) – Nach einer handfesten Auseinandersetzung am späten Mittwochabend in einem Anwesen in der Eckenerstraße haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 36 Jahre alter Mann gegen 23:30 Uhr auf einen 47-Jährigen eingeschlagen und diesem dabei schwere Verletzungen zugefügt haben. Der 47-Jährige musste durch Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Die genauen Hintergründe des Disputs sind noch unklar. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

