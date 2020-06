Gaggenau, Hörden – Gartenhütte abgebrannt

Anzeige

Gaggenau, Hörden (ots) – Was genau am Montagnachmittag zum Brand einer Gartenhütte in der verlängerten `Fühlingstraße` führte, ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau wurden gegen 17 Uhr zu den dortigen Gartengrundstücken gerufen, wo Wehrleute aus Gaggenau die Flammen unter Kontrolle bringen und löschen konnten. Aufgrund des baufälligen Zustands der Hütte dürfte der Sachschaden nicht allzu hoch ausfallen. Verletzt wurde niemand.

