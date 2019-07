Gaggenau – Hoher Schaden in Kühlwagen / Zeugen gesucht

Anzeige

Gaggenau (ots) – Unbekannte Diebe haben zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen auf einem Fußballplatz in der Waldstraße einen hohen Schaden verursacht. Die Langfinger sind nach derzeitigem Sachstand zwischen 23 Uhr und 6 Uhr unbemerkt in eine Verkaufshütte eingedrungen und haben daraus zwei Handfunkgeräte entwendet. Im Anschluss öffneten sie einen Kühlwagen, in welchem mehrere tausend Tiefkühlflammenkuchen lagerten. Ohne etwas zu stehlen, suchten sie daraufhin das Weite. Da sie mit ihrem leichtfertigen Treiben jedoch die Kühlkette der Tiefkühlware unterbrochen haben, waren die Nahrungsmittel nicht mehr zu gebrauchen. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07225 9887-0 erbeten.

