Gaggenau – Im Streit Fäuste eingesetzt

Gaggenau (ots) – Eine handfeste Auseinandersetzung am Stadtrand von Gaggenau hat nun ein juristisches Nachspiel. Dort sind am Samstagabend gegen 19:30 Uhr zwei miteinander bekannte Männer wegen Nichtigkeiten aneinander geraten. Nach einem anfänglich verbal geführten Streit soll die Situation nach bisherigen Erkenntnissen eskaliert sein und einer der Männer soll seine Fäuste eingesetzt haben. Als der Geschlagene Unterstützung von seiner Ehefrau erhielt und diese die beiden Rivalen voneinander trennen wollte, musste auch sie laut ihren Schilderungen mehrere Faustschläge hinnehmen. Das Ehepaar begab sich nach einer polizeilichen Anzeigeerstattung zu ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau ermitteln wegen Körperverletzung.

