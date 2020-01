Gaggenau – In Einfamilienhäuser eingebrochen, Hinweise erbeten

Anzeige

Gaggenau (ots) – Ein bislang unbekannter Einbrecher ist zwischen Freitagmorgen und Sonntagmittag durch eine aufgehebelte Balkontür in ein Einfamilienhaus in der Eckenerstraße eingestiegen. Zuvor hat er erfolglos versucht, die Haustür des Gebäudes aufzubrechen. Sämtliche Zimmer des Hauses wurden betreten und durchsucht. Hierbei erbeutete der Dieb mehrere Schmuckstücke und konnte unerkannt entkommen. Der hinterlassene Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich zu suchen sein.

Am Samstagnachmittag stand ein weiteres Anwesen in der Eckenerstraße im Fokus von Einbrechern. Zwischen 15 Uhr und 18 Uhr gelangte ein Unbekannter durch eine aufgehebelte Terrassentür ins Innere des Wohnhauses und durchwühlte verschiedene Zimmer. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde allerdings nichts gestohlen. Ob die beiden Einbrüche miteinander in Verbindung stehen, wird geprüft.

Spezialisten der Kriminaltechnik kümmerten sich um die Spurensicherung. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 erbeten.

