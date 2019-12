Gaggenau – Jagdhütte niedergebrannt

Anzeige

Gaggenau (ots) – Bis auf die Grundmauern brannte eine Jagdhütte im Gewann Brüderwiese, westlich von Michelbach, zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen nieder, was nun Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Gaggenau nach sich zieht. Zeugen konnten nur noch die rauchenden Überreste des Bauwerks auffinden und die Polizei alarmieren. Nach derzeitigem Kenntnisstand muss das Feuer zwischen Dienstagabend, 20 Uhr und Mittwochmorgen, 9 Uhr gewütet haben. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen, zusammen mit einem Brandsachverständigen, sind hierzu noch im Gange. Der Gebäude- und Inventarschaden, zusammen mit einem dort abgestellten Elektro-Allradfahrzeug belaufen sich auf rund 220.000 Euro. Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum wahrgenommen haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07225 9887-0 an die ermittelnden Beamten in Gaggenau.

