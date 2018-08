Gaggenau – Ladung in den Gegenverkehr geschleudert, Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Gaggenau (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind auf der Suche nach dem Fahrer eines weißen Lastwagens. Wie den Ermittlern erst jetzt bekannt wurde, soll der bislang Unbekannte am Montagnachmittag auf der B 462 unweit der dortigen Grünabfallentsorgungsanlage einen etwa fußballgroßen Gegenstand von der Ladefläche seines Brummis verloren haben. Das nicht näher definierbare „Flugobjekt“ sei dann um 15.20 Uhr gegen die Front eines in Richtung Gernsbach fahrenden Mercedes geschleudert und hat an dem Wagen einen Schaden von rund 5.000 Euro verursacht. Während der 56 Jahre alte Lenker des Mercedes mit dem Schrecken davon kam, setzte der Berufskraftfahrer seine Fahrt einfach fort, ohne sich um seine kostspielige Hinterlassenschaft zu kümmern. Hinweise zu dem gesuchten Lastwagen und/oder zu dessen Fahrer werden unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 erbeten.

/wo

