Gaggenau- Mit Alkohol am Steuer erwischt

Anzeige

Gaggenau (ots) – Die Fahrt in seinem Mercedes endete für einen Mann am Sonntagabend in der Luisenstraße. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der 48-Jährige angehalten und einer Fahrzeug- und Personenkontrolle unterzogen. Bei einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest wurde dabei ein Wert von rund 0,8 Promille festgestellt. Nach Auswertung einer im Anschluss erhobenen Blutprobe erwartet den Endvierziger eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4503054 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4503054