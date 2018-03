Gaggenau – Mit ausländischem Führerschein unterwegs

Gaggenau (ots) – Die Kontrolle eines 29-jährigen Opel-Fahrers in der August-Schneider-Straße am Dienstagabend zieht für den Mann nun strafrechtliche Konsequenzen nach sich. Dem Mann wurde in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzogen. Bei der Kontrolle kurz vor Mitternacht händigte er den Beamten einen ausländischen und ungültigen Führerschein aus. Nachdem seine Fahrt an der Kontrollörtlichkeit endete, wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt.

