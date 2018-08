Gaggenau – Mutmaßlich unter Alkoholeinfluss am Steuer

Anzeige

Gaggenau (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau mussten in den heutigen frühen Morgenstunden die Ausfahrt eines 27 Jahre alten Autofahrers in der Bismarckstraße beenden. Der Mann wurde kurz vor 4.30 Uhr mit deutlich über einem Promille am Steuer eines Audi ertappt. Nach Auswertung einer erhobenen Blutprobe drohen dem Chauffeur eine Strafanzeige und unangenehme Post der Führerscheinstelle.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4024490