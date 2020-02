Gaggenau – Mutwillig Zerstört

Anzeige

Gaggenau (ots) – Was genau drei noch unbekannte Jugendliche am Samstagabend dazu bewegt haben könnte, mehrere Fahrräder in der Wilhelm-Heck-Straße zu beschädigen, ist aktuell noch unklar. Ein Zeuge hat die offenbar dunkel bekleideten jungen Männer gegen 21:25 Uhr beobachtet, wie sie auf die gegenüber der Kirche abgestellten Fahrräder eingetreten und diese teilweise auf die Straße geworfen haben. Personen, deren Zweiräder beschädigt wurden und Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225/9887-0 bei den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Gaggenau zu melden.

