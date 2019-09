Gaggenau – Nach Unfall geflüchtet

Anzeige

Gaggenau (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagnachmittag, 16.30 Uhr, in der Hansjakobstraße. Er war vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen vorschriftsmäßig abgestellten Audi gestoßen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

