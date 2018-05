Gaggenau – Nach Unfall geflüchtet, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots) – Auf der Suche nach einem Unfallflüchtigen sind seit Samstag die Beamten des Polizeireviers in Gaggenau. Die Fahrerin eines roten Fiat 500 befand sich zwischen 17:30 Uhr und 18:10 Uhr beim Einkauf in einem Baumarkt in der Murgtalstraße, als ein unbekannter Fahrzeugführer ihr Auto beim Ein- oder Ausparken beschädigte und im Anschluss einfach weiter fuhr. Ohne sich um seine Pflichten nach einem Unfall zu kümmern, ließ der Flüchtige einen Schaden von etwa 1.000 Euro zurück. Die Fahrzeuge standen in der dritten Parkreihe, in der Nähe eines Unterstellplatzes für Einkaufswagen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

