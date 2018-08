Gaggenau – Nach Unfall Verursacher gesucht, Zeugenaufruf

Anzeige

Gaggenau (ots) – Nach einem Unfall am Donnerstag in der Friedrichstraße Höhe Gebäude Nummer 126, sind die Beamten des Polizeipostens Gernsbach nun auf der Suche nach dem Verursacher. Dieser beschädigte offenbar zwischen 10:30 Uhr und 14:30 Uhr einen dort geparkten Honda Jazz und hinterließ eine Nachricht an der Frontscheibe des Fahrzeuges. Ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, verließ dieser die Örtlichkeit im Anschluss. Der zwischenzeitlich einsetzende Regen vernichtete die Notiz jedoch derart, dass keine Hinweise zum Verursacher mehr vorhanden sind. Die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Gernsbach bitten den Verursacher oder weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07224 3663 zu melden.

/rs

