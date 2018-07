Gaggenau – NACHTRAGSMELDUNG Nr. 3 – Ermittlungen dauern an, Verdächtiger schweigt

Gaggenau (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg

Die Ermittlungen nach dem schweren Verkehrsunfall am Freitagabend in der Goethestraße dauern an.

Während die Recherchen der Beamten der Verkehrspolizeidirektion und des Sachverständigen am Unfallort abgeschlossen sind, dauert die Untersuchung des mutmaßlichen Verursacherfahrzeugs noch an. Zu klären ist, ob möglicherweise technische Ursachen zu dem tragischen Unglück geführt haben. Hierzu wird der Renault des Verdächtigen durch einen Sachverständigen für Unfallursachenforschung hinsichtlich möglicher Mängel begutachtet. Die kriminaltechnischen Maßnahmen am und im Fahrzeug sind indes abgeschlossen. Ob mit Auswertung der hierbei erhobenen Spuren die Frage geklärt werden kann, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt tatsächlich gelenkt hat, müssen die noch ausstehenden Untersuchungen der hierbei gesicherten Asservate zeigen. Der Verdächtige schweigt bislang zu den Vorwürfen. Er wurde am heutigen Vormittag erneut befragt.

Infolge der breiten Medienberichterstattung und den damit verbundenen Aufrufen haben sich rund ein Dutzend aufmerksamer Zeugen bei der Polizei gemeldet. Ob deren Angaben eine Rekonstruktion der folgenschweren Fahrt ermöglicht und sich das Mosaik der Unfallermittler somit weiter vervollständigt, ist noch unklar.

Meldung von Samstag, 14. Juli, 13.57 Uhr

POL-OG: Gaggenau – NACHTRAGSMELDUNG Nr. 2: Zeugen nach tödlichem Unfall gesucht

Gaggenau – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg

Durch die bisherigen Ermittlungen können die Minuten nach dem tödlichen Unfall und die Flucht des mutmaßlichen Täters nur in Teilen nachvollzogen werden. Auch zu den Sekunden vor dem tragischen Unglück fehlen den Ermittlern der Verkehrspolizeidirektion noch wichtige Details. Um zusätzliches Licht ins Dunkel bringen zu können, erhoffen sich die Beamten zu den folgenden Fragen dringend Antworten möglicher Zeugen:

1. Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen?

2. Wem ist der mutmaßliche Verursacher mit seinem blauen Renault Mégane, Baujahr 2013, vor dem Unfall in Gaggenau oder den Ortsteilen sowie dem näheren Bereich der Goethestraße aufgefallen?

3. Wer hat den schwer beschädigten Renault nach 20.58 Uhr in Gaggenau gesehen?

Hinweise werden an die Telefonnummer: 07221 680-0 erbeten.

Meldung von Samstag, 14. Juli, 11 Uhr

POL-OG: Gaggenau – NACHTRAGSMELDUNG: Verkehrsunfall fordert zweites Todesopfer, Tatverdächtiger ermittelt

Gaggenau – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg

Der schwere Verkehrsunfall am Freitagabend in der Goethestraße hat ein zweites Todesopfer gefordert. Der im Zuge der Kollision schwer verletzte Säugling ist in den heutigen Morgenstunden seinen Verletzungen erlegen. Die Großmutter des sieben Monate alten Jungen verstarb bereits kurze Zeit nach dem Unfall an den Folgen ihrer schweren Verletzungen auf dem Weg in ein Krankenhaus. Zwischenzeitlich konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Dem 47-Jährigen wird vorgeworfen, sich nach dem Unfall unerlaubt entfernt zu haben.

Nachdem am Ort des Geschehens das Kennzeichen des mutmaßlichen Verursacherfahrzeuges aufgefunden werden konnte, gelang es den Beamten der Polizeireviere Gaggenau und Rastatt den Besitzer des Wagens und möglichen Fahrer gegen 23.30 Uhr ausfindig zu machen und vorläufig festzunehmen. Der 47-Jährige wurde im Rahmen der Fahndung mitsamt seines schwer beschädigten Renault bei einem Bekannten im Raum Gaggenau angetroffen. Während der Verdächtige eine Beteiligung an dem Geschehen abstreitet, arbeiten Ermittler von Verkehrs- und Kriminalpolizei sowie ein Sachverständiger fieberhaft an der Rekonstruktion des tragischen Ereignisses. Die bisherigen Ermittlungen lassen vermuten, dass der Verdächtige seinen Renault kurz vor 21 Uhr über die Goethestraße gesteuert hatte und letztlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Hierbei dürfte es zu der folgenschweren Kollision gekommen sein, in deren Folge der nunmehr ermittelte Verdächtige geflüchtet sein dürfte. Ob dieser zum Unfallzeitpunkt möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen stand, müssen die Ergebnisse erhobener Blutproben zeigen.

Der 47-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Das mutmaßlich von ihm zum Unfallzeitpunkt gesteuerte Fahrzeug wurde beschlagnahmt und wird derzeit kriminaltechnisch untersucht. Der an dem Wagen entstandene Sachschaden dürfte etwa 10.000 Euro betragen. Die Arbeiten an der Unfallstelle wurden durch Einsatzkräfte der Werksfeuerwehr eines angrenzenden Betriebes unterstützt.

URSPRUNGSMELDUNG von Freitag, 13. Juli, 23:44 Uhr

POL-OG: Gaggenau – Verkehrsunfall mit Todesopfer

Gaggenau – Nach einem schweren Verkehrsunfall am heutigen Abend in der Goethestraße ist ein Todesopfer zu beklagen.

Ersten Ermittlungen zufolge ist ein noch unbekannter Autofahrer kurz vor 21 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und auf einem parallel verlaufenden Gehweg mit einer Fußgängerin und deren mitgeführten Kinderwagen kollidiert. Hierbei zogen sich die 54-Jährige und das von der Frau betreute Kleinkind schwerste Verletzungen zu. Während die Ärzte noch immer um das Leben des mit einem Rettungshubschrauber abtransportierten Kleinkindes kämpfen, erlag die Fußgängerin noch auf dem Weg in ein Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an.

