Gaggenau – Nicht bemerkt?

Gaggenau (ots) – Eine Seniorin erschien am Montagmittag auf der Dienststelle der Beamten des Polizeireviers Gaggenau, um einen Verkehrsunfall zu melden. Demnach soll ein Unbekannter in der Viktoriastraße ihr Fahrzeug beschädigt und anschließend das Weite gesucht haben. Wie die Beamten am Ort des Geschehens feststellen mussten, stand der am Unfall beteiligte Pkw noch vor Ort in einer Parklücke. Die Rekonstruktion der objektiven Spuren ergab jedoch, dass die Seniorin nicht das Opfer, sondern die mutmaßliche Verursacherin des Gesamtschadens von rund 5.000 Euro war. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4263466