Gaggenau – Nicht möglichst weit rechts gefahren

Gaggenau (ots) – Am Montagnachmittag sind zwei sich entgegenkommende Autofahrerinnen in der Merkurstraße miteinander kollidiert. Nach bisherigen Feststellungen sollen beide in einem Kurvenbereich nicht möglichst weit rechts gefahren sein. Sowohl die 30 Jahre alte VW-Lenkerin, als auch die 39-jährige BMW-Fahrerin blieben durch das sich gegen 16:10 Uhr zugetragene Malheur unversehrt. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro taxiert.

