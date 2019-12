Gaggenau, Oberweier – Anhänger entwendet / Zeugen gesucht

Anzeige

Gaggenau, Oberweier (ots) – Nach einem Diebstahl eines Fahrzeuganhängers in der in der Straße „Im Eck“ sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, dem 25. November, 18 Uhr und Mittwoch, dem 27. November, 14 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter entwendete den PKW-Anhänger der Marke Flamingo von einem freien Wiesengrundstück. Bisherigen Ermittlungen zufolge kann davon ausgegangen werden, dass der vom Besitzer auf einem Parkplatz abgestellte Fahrzeuganhänger zunächst auf ein freies Wiesengrundstück geschoben und von dort dann entwendet wurde. Der entwendete Anhänger hat einen Wert von rund 350 Euro. Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-112 in Kontakt zu treten. /am

