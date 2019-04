Gaggenau, Oberweier, Durmersheim: Unfall mit gestohlener Motocrossmaschine

Anzeige

Ein unbekannter Dieb hat von Mittwoch auf Donnerstag „Am Pfarrgarten“ in Oberweier eine orange/schwarze Motocrossmaschine im Wert von circa 3.000 Euro gestohlen. Die nicht zugelassene KTM des „Modells SX 250“ war unter einem privaten Carport untergestellt.

Am Donnerstagvormittag war das gestohlene Motorrad in einen Unfall in der Hauptstraße in Durmersheim verwickelt. Ein älterer Autofahrer fuhr dort gegen 10.45 Uhr aus einem Grundstück in die Hauptstraße ein und übersah die herannahende KTM.

Der Biker kam zu Fall und die Maschine schleuderte gegen den Peugeot des Seniors. Der offensichtlich an der Hand verletzte Motorradfahrer stand unvermittelt auf und flüchtete. Kurze Zeit später kehrte er an die Unfallstelle zurück und sammelte seinen durch die Kollision verloren gegangen Schuh und Helm ein. Von dem Geflüchteten fehlt seither jede Spur.

Eine Fahndung nach ihm blieb ohne den gewünschten Erfolg. Hinweise zu dem nun gesuchten Mann werden unter der Rufnummer: 07221 680-460 an die Ermittler der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden erbeten. Der entstandene Sachschaden des Unfalls beläuft sich auf etwa 4.500 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr Durmersheim unterstützten die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle.

ots