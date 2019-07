Gaggenau – Ohne Gurt und annähernd drei Promille unterwegs

Anzeige

Gaggenau (ots) – Mit annähernd drei Promille war am Dienstagmorgen ein 40 Jahre alter Mann mit einem 3,5-Tonner in der Murgtalstraße unterwegs, bis er kurz vor 9:30 in die Kontrolle einer Streife des örtlichen Polizeireviers geriet. Gestoppt wurde der Lenker des Transporters, weil er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Die Folgen sind nun wesentlich weitreichender. Den 40-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

/wo

