Gaggenau, Ottenau – Eingestiegen

Gaggenau, Ottenau (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in ein Geschäft in der Beethovenstraße eingestiegen. Hier entwendeten sie Bargeld in nur geringer Höhe. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden übersteigt den Diebstahlschaden bei weitem. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

