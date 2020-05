Gaggenau, Ottenau – In Gartenhütte eingebrochen

Anzeige

Gaggenau, Ottenau (ots) – Nach einen Einbruch in eine Gartenhütte im Bereich „Bahnwiesen / Am Schießstand“, im Zeitraum vom Montagabend bis Dienstagabend, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Gaggenau. Nachdem Unbekannte zuvor eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten, hebelten sie die Eingangstür der Gartenhütte gewaltsam auf. Aus der Hütte wurde im Anschluss ein Stromaggregat entwendet. Durch die Gewalteinwirkung entstand an der Gartenhütte und einer angrenzenden Geräte-Blechhütte ein Sachschaden von zirka 600 Euro.

