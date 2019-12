Gaggenau, Ottenau – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Anzeige

Gaggenau, Ottenau (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Donnerstagmittag den geparkten Peugeot einer 57-Jährigen beschädigt und anschließend das Weite gesucht, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Der Peugeot war zwischen 12 Uhr und 12:20 Uhr vor einem Anwesen in der Hans-Holbein-Straße auf der linken Fahrbahnseite, entgegen der Fahrtrichtung abgestellt. Möglicherweise war der nun gesuchte Fahrzeuglenker bei einem Wendemanöver gegen das Heck des Cabrios geprallt. Er hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Wer Hinweise zu dem Unfallflüchtigen und/oder zu dessen Fahrzeug geben kann, setzt sich bitte unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Gaggenau in Verbindung.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4474669 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4474669