Gaggenau, Ottenau – Zerkratzt und hohen Schaden verursacht, Zeugen gesucht

Anzeige

Gaggenau, Ottenau (ots) – Nachdem ein Unbekannter am Montagnachmittag einen geparkten Wagen zerkratzt und einen Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro verursacht hat, sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach Zeugen. Die Autofahrerin hatte ihren rot-weißen Smart ForTwo kurz vor 17 Uhr für rund 20 Minuten auf dem Parkplatz des Penny Marktes in der Max-Roth-Straße abgestellt, als sie bei ihrer Rückkehr mehrere, vermutlich durch einen spitzen Gegenstand verursachte Beschädigungen feststellen mussten. Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07225/9887-0 an die ermittelnden Beamten. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4472275 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4472275