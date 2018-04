Rauch im Müllfahrzeug: Entleerung des Abfalls auf der Straße

Was genau am Donnerstagvormittag dazu geführt hatte, dass es aus dem Inneren eines Müllwagens plötzlich zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war, ist noch nicht abschließend geklärt. Fest steht laut Polizei Offenburg, dass der 43-jährige Fahrer des Lasters als Reaktion darauf zirka 15 Kubikmeter Abfall auf der Hubstraße in Gaggenau-Rotenfels entleerte.

Die auf den Plan gerufenen Wehrleute aus Rotenfels brachten den Schwelbrand schnell unter Kontrolle. Das Fahrzeug blieb letztlich unbeschädigt. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde eine Spezialfirma verständigt.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3915302