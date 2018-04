Gaggenau – Räuberischer Diebstahl im Drogeriemarkt, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots) – Nachdem ein Ladendetektiv am Dienstagmittag gegen 14:20 Uhr beobachtet hatte, wie ein Mann ein Parfüm in seine Jackentasche steckte, verfolgte er diesen als er das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Nach wenigen Metern bemerkte der Langfinger, dass er verfolgt wurde. Aus einer Jackeninnentasche zog der Unbekannte daraufhin einen Hammer und hielt ihn drohend in Richtung des wenige Meter weiter folgenden Detektives. Aus sicherer Entfernung konnte der Zeuge dann beobachten, wie der etwa 20 Jahre alte Unbekannte in die Stadtbahn in Richtung Rastatt einstieg. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte der Mann nicht mehr aufgegriffen werden. Der Verdächtige wurde als etwa 1,80 Meter groß und schlank, schwarzen Haaren und nordafrikanischem Aussehen beschrieben. Er trug zur Tatzeit ein hellgraues T-Shirt, eine dunkle Jacke, blaue Jeans und rote Sportschuhe. Zeugen, die Hinweise zu der gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 in Verbindung zu setzen.

