Gaggenau – Randalierer

Gaggenau (ots) – Zwei randalierende und pöbelnde Männer in einer Tankstelle in der Hauptstraße veranlassten die Betreiberin am frühen Donnerstagmorgen dazu, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen. Da das Duo dem Willen der Frau, die Räume zu verlassen, jedoch nicht Folge leistete, verständigte sie gegen 4.40 Uhr die Polizei. Die Beamten des Reviers Gaggenau erklärten im Anschluss einem der beiden stark alkoholisierten, ungebetenen Besucher den Gewahrsam, da jener offenbar nicht mehr in der Lage zu sein schien, seinen Nachhauseweg selbstständig anzutreten. Im Zuge der weiteren Maßnahmen beleidigte der 29-Jährige die Beamten, weshalb er über die Gewahrsamsrechnung hinaus mit weiterem Ungemach rechnen muss. Ob es seinem 38 Jahre alten Begleiter besser erging, ist nicht bekannt. Er wurde zeitgleich an seine Ehefrau überstellt.

