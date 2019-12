Gaggenau – Randalierer unterwegs – Zeugen gesucht

Anzeige

Gaggenau (ots) – An gleich drei Haltestellen der S-Bahnlinie haben Unbekannte am Dienstag in der Zeit zwischen 15:20 Uhr und 15:35 Uhr Glasscheiben beschädigt. Beim Haltepunkt Schloß Rotenfels wurden an den Wartehäuschen beider Fahrtrichtungen jeweils eine Scheibe zerstört. Beim Haltepunkt bei der Eisenbahnstraße wurde die Glasscheibe einer Werbetafel durch Schläge und Tritte beschädigt. Nach einem Zeugenhinweis kommen dafür drei Jugendliche im Alter von 16 Jahren als Täter in Betracht. Alle drei jungen Männer waren überwiegend dunkel bekleidet, einer trug weiße Sportschuhe, ein anderer eine Jacke mit Fellbesatz an der Kapuze. Die Drei haben sich in Richtung Innenstadt entfernt und dürften vermutlich auch anderen Personen aufgefallen sein. Das Polizeirevier in Gaggenau bittet nun Zeugen sich unter der Telefonnummer 07225/98870 zu melden.

/ms

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4477573 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4477573