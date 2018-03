Gaggenau – Reifen im Visier

Gaggenau (ots) – Unbekannte machten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem neuwertigen Skoda Superb zu schaffen, welcher auf einem Parkplatz in der Bäumchenallee abgestellt war. Im Schutze der Dunkelheit montierten die ungebetenen Besucher alle vier Reifen ab und machten sich anschließend mit der Ware im Wert von über 3.000 Euro aus dem Staub. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3902885