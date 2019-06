Gaggenau – Sachbeschädigung an Kfz

Anzeige

Offenburg (ots) – Am Samstag, 08.06.2019, wurde in der Zeit zwischen 18:30 und 18:45 Uhr auf dem ALDI-Parkplatz in Gaggenau in der Rindeschwenderstraße an einem Citroen C4, Picasso, graumetallic, mit RA-Zulassung der Lack an der Heckklappe durch unbekannte Täterschaft zerkratzt; der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Der Wagen war zur Tatzeit auf dem Parkplatz in der mittleren Reihe nahe dem Eingang abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Gaggenau, T. 07225 9887-110, in Verbindung zu setzen.

